Działający od połowy marca w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 15 punkt nadawania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, od piątku, 1 lipca, zostanie przeniesiony do budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1. Dotychczas w punkcie tym nadano ponad 7,5 tys. numerów PESEL.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Obara / PAP

Jak przypomniał Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, punkt nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy został uruchomiony w Rzeszowie 16 marca w budynku przy ul. Langiewicza 15.

Tuż po uruchomieniu punkt obsługiwał średnio 200-300 osób dziennie, a w szczytowym momencie fali uchodźczej - blisko 400. Obecnie obsługiwanych jest tam ok. 20-30 osób dziennie - podał Gernand.

Dodał, że właśnie dlatego zapadła decyzja o przeniesieniu punktu z ul. Langiewicza 15 do siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1. Punkt zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji od 1 lipca, czyli od najbliższego piątku.

Obsługa będzie prowadzona w pokojach nr 14 i 15 w godzinach pracy urzędu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy do 17:00 - podał szczegóły Gernard.

Dodał, że dotychczas w punkcie przy ul. Langiewicza 15, od momentu uruchomienia do 27 czerwca, nadano 7502 numery PESEL.