Znany jest już dokładny rozkład lotów pasażerskich w sezonie zimowym z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jak podaje portal nowiny24.pl, tygodniowo zaplanowanych jest około 50 wylotów pasażerskich.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Spośród 10 dostępnych tras, aż 6 obsłuży (od 30 października do 25 marca) największy w Europie niskokosztowy przewoźnik - Ryanair, który utrzymał swoją dotychczasową ofertę.

Irlandzkie linie polecą z podrzeszowskiego lotniska do Londynu (Stansted i Luton), Manchesteru, Bristolu oraz East Midlands w Wielkiej Brytanii, a także do Dublina, do którego zwiększą częstotliwość operacji o jeden lot w tygodniu.

Drugi z europejskich potentatów - Wizz Air zaplanował na zimę dwa połączenia z Jasionki - do holenderskiego Eindhoven i Londynu Luton.

Najczęściej podrzeszowskie lotnisko będzie jednak gościć samoloty PLL LOT, obsługujące krajową trasę do Warszawy.

Od listopada do marca będą kursować aż 26 razy w tygodniu (3-4 rejsy dziennie), zapewniając podróżnym dogodną przesiadkę na loty międzynarodowe z portu lotniczego im. Fryderyka Chopina.

Orócz rejsów regularnych port lotniczy Rzeszów-Jasionka we współpracy z biurem podróży Coral Travel zaproponuje pasażerom zimowe loty czarterowe do egipskiej Hurghady. Pierwszy zaplanowano na 22 grudnia.