Należąca do koncernu Lockheed Martin spółka PZL Mielec dostarczyła setny wielozadaniowy śmigłowiec S-70i Black Hawk wyprodukowany w zakładzie na Podkarpaciu. Maszyna trafiła do polskiego wojska.

Black Hawk / PZL Mielec / Materiały prasowe

Jak podkreśliła spółka w środowym komunikacie, dostarczony do Sił Zbrojnych RP helikopter to już drugi z czterech, które wojsko otrzymało na podstawie umowy z grudnia 2021 r.

Oba śmigłowce, które trafiły już do armii i będą służyć w Wojskach Specjalnych, zostały wyprodukowane w zakładach PZL Mielec i wyposażone w zgodzie z zawartym kontraktem.

Jak podkreśla prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki, dostawa kolejnych dwóch śmigłowców Black Hawk dla Sił Zbrojnych RP to kolejny krok w rozwoju polskiego programu produkcji tych maszyn. To także potwierdzenie wiarygodności PZL Mielec jako partnera przemysłowego dla polskiej armii - dodał.

Wraz z dwoma dostarczonymi w ostatnim czasie śmigłowcami Wojsko Polskie dysponuje już sześcioma takimi maszynami.

PZL Mielec to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny Lockheed Martin poza granicami Stanów Zjednoczonych. Od 2010 roku firma dostarczyła śmigłowce do 18 klientów z 11 krajów na świecie. PZL Mielec wyprodukował także ponad 650 kabin oraz 520 stożków i pylonów do śmigłowców Black Hawk.

W 2022 roku portfolio firmy zostało wzbogacone produkcją głównych podzespołów dla globalnego programu F-16 Block 70/72, takich jak struktura tylnego i centralnego kadłuba oraz struktura kokpitu i jego boczne panele z przednią komorą.