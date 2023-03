W Stalowej Woli powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 a wraz z nim nowy most na Sanie. Przeprawa będzie miała prawie 2 km długości. Jest już gotowa dokumentacja projektowa, a jeszcze w marcu zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie.

/ podkarpackie.pl / Materiały prasowe

O szczegółach tej ważnej dla regionu inwestycji poinformowano na konferencji prasowej w Stalowej Woli, podczas której marszałek odebrał od wojewody decyzję ZRID na realizację tego zadania.

Most ma przebiegać przez gminy Pysznica i Radomyśl nad Sanem. Przeprawa będzie mieć długość ok. 1760 m i pobiegnie nad rzekami: San oraz Bukowa.

W ramach zadania powstanie także: oświetlenie, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przepusty drogowe zintegrowane z przejściami dla zwierząt, płotki dla płazów oraz przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy.

Jest to inwestycja od lat oczekiwana przez mieszkańców nadsańskiego regionu, Stalowej Woli, Pysznicy, Radomyśla i Zaklikowa. A jednocześnie jest to inwestycja, która ma kluczowe znaczenie w strategicznym uzupełnieniu już budowanych czy wybudowanych nowych układów komunikacyjnych w Stalowej Woli. Inwestycja, który cały ten układ komunikacyjny zamyka, dopełnia, a jednocześnie będzie stanowić tak istotną nową bramę dla miasta, dla naszych gmin do drogi szybkiego ruchu S74 – mówił podczas konferencji prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przeprawa ma powstać do 2026 r., a koszt całej inwestycji jest szacowany na ok. 350 mln zł .

Most na Sanie w Stalowej Woli będzie jednym z czterech realizowanych na Podkarpaciu. Wszystkie cztery mosty, które powstaną na Sanie – czyli w Jarosławiu, Sanoku, Stalowej Woli i powiecie brzozowskim - otrzymały środki na przygotowanie dokumentacji z rządowego programu Mosty dla Regionów.