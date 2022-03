​Trasa biegu, który odbędzie się 10 kwietnia, prowadzić będzie ulicami Rzeszowa oraz Bulwarami nad Wisłokiem. Start i meta zlokalizowane będą na rynku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Będzie to jubileuszowy półmaraton w Rzeszowie. Warto przy tej okazji wspomnieć o świetnej, wieloletniej współpracy miasta z partnerami, którzy współtworzą największe rzeszowskie wydarzenia biegowe. Są to stowarzyszenie Rzeszów Biega oraz PKO Bank Polski. Ta współpraca ma ogromne znaczenie. Dzięki niej uczestnicy naszych biegowych wydarzeń darzą nas zaufaniem i co roku rekordowo chcą w nich uczestniczyć - podkreślał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się w rzeszowskim ratuszu.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

Cytat PKO Półmaraton Rzeszowski to już swoista marka która, mimo trudnych - w ostatnich latach warunków, stale się rozwija. Zapraszamy do udziału w tym sportowym wydarzeniu całe rodziny, gospodarzy i gości miasta - zachęcał podczas konferencji Aleksander Puła, dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Lublinie.

PKO Półmaraton Rzeszowski odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia 2022 r. Towarzyszyć mu będzie 7. PKO Sztafeta Półmaratońska.

Trasa półmaratonu

Trasa tegorocznego biegu będzie prowadzić ulicami miasta oraz Bulwarami nad Wisłokiem. Start i meta zlokalizowane będą na rynku, a zawodnicy pokonają dystans 21 km.

Cały czas można zgłaszać swój udział w biegu. Do tej pory zgłosiło się ponad tysiąc osób. Każdy uczestnik weźmie udział w losowaniu nagród oraz otrzyma medal, na którym będzie mógł wygrawerować swój wynik. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Półmaratonie Rzeszowskim także obywateli Ukrainy - mówił prezydent Konrad Fijołek.

Ważne informacje dla kierowców

W dniu 15. PKO Półmaratonu Rzeszowskiego w całości pozostanie zamknięta ul. Hetmańska (godz. 8.30-12.30) oraz Most Zamkowy od strony ul. Podwisłocze (godz. 9.30-12.30).

Wystąpić mogą utrudnienia w Śródmieściu, z kolei na al. Piłsudskiego i Cieplińskiego zostaną wyłączone pojedyncze pasy ruchu.