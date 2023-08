Funkcjonariusze KAS z Podkarpacia we współpracy z policjantami z Przemyśla zatrzymali 38-latka, który zorganizował przewóz znacznych ilości środków odurzających na teren Polski. Dzięki działaniom służb, do sprzedaży nie trafiło ponad 11 kg suszu marihuany o wartości ok. 790 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformowała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska, przy sprawie pracowali funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.



38-letni mieszkaniec woj. wielkopolskiego został zatrzymany w kwietniu br., ale służby dopiero teraz mogły o tym poinformować. Funkcjonariusze w trakcie działań zabezpieczyli ponad 11 kg suszu marihuany, o czarnorynkowej wartości ok. 790 tys. zł.



Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty zorganizowania przewozu znacznych ilości środków odurzających w postaci suszu marihuany, w celu wprowadzenia ich do obrotu oraz usiłowania przewozu na teren Polski znacznych ilości narkotyków. Przyznał się do zarzucanych mu czynów - dodała podkom. Chabowska.



Śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci z przemyskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.



Sąd Rejonowy w Przemyślu w kwietniu br. tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Areszt w lipcu br. został przedłużony przez Sąd Okręgowy w Przemyślu.

