Policjanci zlikwidowali nielegalną uprawę konopi w jednej z miejscowości w gminie Września (woj. wielkopolskie). Na terenie posesji znaleziono 187 krzaków w różnych fazach wzrostu.

33-latek twierdził, że marihuanę uprawia na karmę dla papug / Policja we Wrześni / Policja

Jak poinformował oficer prasowy KPP we Wrześni mł. asp. Adam Wojciński, "zieloną" plantację policjanci z Wydziału Kryminalnego znaleźli we wtorek na terenie jednej z miejscowości w gminie Września.



W trakcie zleconego przeszukania nieumundurowani funkcjonariusze ujawnili szklarnię oraz grunt, w którym uprawiane były przypominające wyglądem konopie inne niż włókniste. W ostatecznym rachunku zabezpieczonych zostało 187 roślin w różnych fazach wzrostu, które w teście narkotykowym wykazały obecność marihuany - podkreślił Wojciński.



Dodał, że właścicielem był 33-latek, który początkowo tłumaczył się, że posadził rośliny, aby uzyskać nasiona dla papug.



Wojciński zaznaczył, że mieszkaniec gminy Września został zatrzymany. W ramach wszczętego dochodzenia został postawiony mu zarzut uprawy konopi innych niż włókniste, do którego mężczyzna się przyznał.



Wojciński podał, że według obowiązujących przepisów mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.