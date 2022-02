Ponad 1,2 mld zł będzie kosztować projektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 (Via Carpatia) na odcinku Babica - Jawornik na Podkarpaciu. Odcinek będzie miał 11,6 km długości i gotowy ma być w 2026 roku.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W poniedziałek w Żyznowie na Podkarpaciu została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że podpisanie umowy na kolejny odcinek Via Carpatia to dowód na to, że rząd PiS rozwija infrastrukturę na Podkarpaciu. A wszyscy wiemy, że Via Carpatia jest drogą życia dla rozwoju gospodarczego. Jest czymś, co nie tylko usprawni transport i komunikację, ale będzie generatorem rozwoju - dodał.

Weber podkreślił, że szlak ma charakter międzynarodowy i biegnie od Kłajpedy na Litwie po Saloniki w Grecji.

Cieszę się bardzo, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości Via Carpatia jest realizowana. Już teraz służy między Rzeszowem a Lublinem, a od kwietnia tego roku będzie służyła w całości (wówczas oddane zostaną dwa ostatnie odcinki-PAP). Teraz wchodzimy w kolejny etap, właśnie na tych odcinkach na południe od Rzeszowa do granicy ze Słowacją - powiedział.

Wiceminister przypomniał, że niedawno szlak otrzymał imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był jednym z inicjatorów wybudowania Via Carpati.

Zdaniem Webera, zapewnienie finansowania i budowa drogi to dowód tego, że rząd PiS dotrzymuje słowa. Z żelazną konsekwencją i determinacją budujemy Via Carpatia, aby w roku 2026 w całości służyła i obsługiwała transport Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia - zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Obecny na uroczystości wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, podkreślił, że budowa S19 jest bardzo ważną inwestycją dla regionu. Dziękował m.in. rządowi za ogromne środki, które trafiają na Podkarpacie na poprawę infrastruktury.

Jeszcze dwa odcinki S19

Natomiast dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski powiedział, że do ogłoszenia przetargu pozostały jeszcze tylko dwa odcinki S19 w regionie. Zapewnił, że przetargi te zostaną ogłoszone jeszcze w I kwartale bieżącego roku.

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus poinformowała PAP, że wykonawca tego odcinka na prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie będzie miał 43 miesiące od daty podpisania umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca).

Ponadto wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy.

Odcinek S19, który będzie też częścią szlaku Via Carpatia, między Babicą a Jawornikiem będzie miał ok. 11,6 km długości. W ramach inwestycji zostanie wybudowany też m.in. węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa).

Powstanie też siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,2 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Wybudowanych zostanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt.

Jak podkreśliła Rarus, powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik.

Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki: Babica-Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z drogą krajową nr 19) oraz Jawornik-Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik - wyjaśniła.

Skomplikowany teren

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik będzie przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji Programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Jak wyjaśniła Rarus, trasa będzie przebiegać na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych - dodała.

Na terenie, na którym powstanie odcinek występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i będzie przebiegać przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu kierowcy korzystają już z ponad 75,7 km gotowej drogi S19. W realizacji jest 50,5 km tej trasy, a kolejne 42,3 km znajduje się w przygotowaniu.