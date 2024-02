Podczas konwencji w Łańcucie w Podkarpackiem lokalne struktury PSL przedstawiły swoich kandydatów do sejmiku województwa w kwietniowych wyborach samorządowych. Będą oni startować ze wspólnych list PSL-u i Polski 2050. O fotel prezydenta Rzeszowa powalczy prezes PSL-u na Podkarpaciu, poseł Adam Dziedzic.

Adam Dziedzic zawalczy o fotel prezydentem Rzeszowa / Marcin Obara / PAP

W piątek Łańcucie odbyła się konwencja samorządowa PSL-u na Podkarpaciu, rozpoczynająca kampanię wyborczą tego ugrupowania. Na konferencji prasowej prezes PSL-u w woj. podkarpackim, poseł Adam Dziedzic, przedstawił liderów list do sejmiku województwa.

Polityk jednocześnie przypomniał, że ubiegłoroczne październikowe wybory pokazały, iż PSL i Polska 2050 są trzecią siłą polityczną w Polsce. Mieliśmy bardzo dobry wynik wyborczy i chcemy go przekuć na zwycięstwo w kolejnych wyborach, tym razem samorządowych. Nasi kandydaci to sprawdzone osoby i będziemy ich wspierać - zapowiedział Dziedzic.

Listy są już niemalże gotowe

Na Podkarpaciu jest 5 okręgów do sejmiku województwa. W okręgu obejmującym m.in. Przemyśl z 2 miejsca na liście Trzeciej Drogi startować będzie działaczka PSL Małgorzata Dachnowicz. Liderem tej listy ma być osoba wskazana przez Polskę 2050. Na razie nikt nie został wybrany.

Z okręgu obejmującego m.in. Mielec i Dębicę liderem listy będzie dotychczasowy radny PSL w podkarpackim sejmiku Jan Tarapata, z 2 miejsca w tym okręgu kandydować będzie Wiesław Lada.

W okręgu obejmującym m.in. Krosno i Sanok liderem listy będzie obecny radny PSL w sejmiku, lekarz Dariusz Sobieraj.

Natomiast w okręgu rzeszowskim liderem PSL będzie działacz PSL z Podkarpackiej Izby Rolniczej Zbigniew Micał, który startować ma z 2 miejsca. pierwsze obsadzi Polska 2050.

W ostatnim okręgu, obejmującym m.in. Tarnobrzeg listę otwierał będzie, historyk Tadeusz Zych.

To są osoby wiarygodne z dużym umocowaniem społecznym. Dzisiejsze notowania wskazują, że Trzecia Droga może liczyć na ok. 20 proc. poparcia. Gdyby przeliczyć to na mandaty możemy dostać ich 8, obecnie mamy 3. Idziemy do zwycięstwa po to, aby realizować misję posługi publicznej, samorządowej, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców Podkarpacia - mówił poseł PSL.

Prezes podkarpackiego PSL-u powiedział, że w regionie w 7 powiatach swoje listy wystawi Trzecia Droga, w pozostałych kandydaci PSL będą na listach lokalnych komitetów wyborczych.

Dziedzic zawalczy o fotel prezydenta

Prezes PSL-u ma Podkarpaciu Adam Dziedzic zapowiedział, że wystartuje w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Wiem, że to zaskoczenie, ale dochodzą do nas sygnały, że coś nie zagrało, być może to kwestia krótszej kadencji obecnego prezydenta Rzeszowa - dodał.

Obecnie prezydentem Rzeszowa jest Konrad Fijołek, który został wybrany w przedterminowych wyborach w czerwcu 2021 roku, po tym jak ze stanowiska zrezygnował wieloletni włodarz stolicy Podkarpacia Tadeusz Ferenc. Fijołka w wyborach poparły wszystkie będące wówczas w opozycji partie polityczne.

Na konferencji obecny był wiceprezes PSL, szef krajowego sztabu wyborczego Adam Jarubas, który podkreślił, że Trzecia Droga chce zwyciężyć w wyborach samorządowych, bo większość spraw dotyczących obywateli jest realizowana na poziomie lokalnym. Jakość usług publicznych ma związek z tym, kto nas reprezentuje we władzach lokalnych i regionalnych - dodał europoseł PSL.