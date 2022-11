Do nietypowej interwencji policji doszło w miejscowości Trzęsówka (woj. podkarpackie). 34-letni mężczyzna, który miał zgłosić się do szpitala na leczenie, wezwał pogotowie ratunkowe i żądał, żeby zawieźli go ratownicy. 34-latkowi nie chciało się jechać samemu.