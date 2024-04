194 mln zł - tyle będzie kosztowała budowa Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie. Pierwsze prace przy ul. Wyspiańskiego rozpoczną się z końcem lata.

Podpisanie umowy ws. budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki / fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa /

Dziś władze miasta podpisały umowę z wykonawcą - firmą Mirbud.

PCLA powstanie w miejscu obecnego stadionu Resovii przy ul. Wyspiańskiego. Będzie jednym z najnowocześniejszych stadionów lekkoatletycznych w Polsce. Ma być przystosowany do organizowania zawodów rangi mistrzostw Polski seniorów czy też mistrzostw Europy U23, U20, U18. Stadion będzie wyposażony w 400 metrową bieżnię a także m.in. skocznie do skoku w dal, wzwyż, o tyczce oraz krytą, 150 metrową bieżnię.

Ta budowa to duży wysiłek organizacyjny, także finansowy, ale w XXI wieku stadion najstarszego klubu w Polsce nie może wyglądać tak jak w tej chwili wygląda. I to rzecz fundamentalna dla naszego miasta - jeżeli mamy się stać metropolią, to musimy takie projekty realizować nawet jeśli dużo kosztują, nawet jeśli są trudne, bo robimy to dla przyszłych pokoleń. Dzisiaj już wiemy - budujemy porządny stadion, na miarę naszego miasta i oczekiwań - zaznaczył Konrad Fijołek.

Drugą funkcją nowego stadionu będzie piłkarska. Obiekt spełni kryteria licencyjne Ekstraklasy i rozgrywek klubowych UEFA. Trybuny stadionu pomieszczą na zadaszonych miejscach siedzących ponad 7 tys. widzów. Boisko do gry w piłkę nożną będzie z trawy naturalnej, wyposażone w system nawadniania i podgrzewania.

Stadion będzie przystosowany także do organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak np. koncerty.

Pierwsze prace ruszą końcem tegorocznego lata. Najpierw będzie to rozbiórka istniejących obiektów, potem ruszą prace nad wzmocnieniem gruntu jak i prace fundamentowe.

Zakończenie inwestycji planowane jest 31 października 2026 r. 104 mln zł na budowę będzie pochodzić z budżetu miasta Rzeszowa, 60 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, 30 mln zł to wkład z budżetu województwa podkarpackiego.