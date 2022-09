W Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza otwarto pierwszą w Polsce Poradnię Prehabilitacji Onkologicznej. Jest to przełom w przygotowaniu pacjentów onkologicznych do leczenia.

/ Łukasz Zakrzewski / RMF MAXXX

Pacjenci, u których rozpoznano nowotwór, będą mogli na początku drogi leczenia, przygotować się do terapii. W Szpitalu Brzozowie otwarto pierwszą w Polsce Poradnię Prehabilitacji Onkologicznej.

Czym jest Prehabilitacja?

Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta do leczenia, operacji, ale tak naprawdę do każdej terapii. Prehabilitacja obejmuje 4 filary: przygotowanie żywieniowe pacjenta, wdrożenie aktywności fizycznej, rezygnację z nałogów oraz wsparcie psychologiczne pacjenta . Jak pokazują badania, tak przygotowany pacjent do czekającego go leczenia, ma mniejsze ryzyko komplikacji, krócej przebywa w szpitalu, a co za tym idzie realnie przyspiesza proces leczenia i pozwala na szybszy powrót do zdrowia pacjenta.

Jak to działa?

W ramach działania Poradni Prehabilitacji Onkologicznej, pacjent uzyska opiekę dietetyka, który oceni jego stan odżywienia, zaleci właściwą, zindywidualizowaną i optymalną dietę przed oraz w trakcie terapii. Następnie, po spotkaniu z fizjoterapeutą chory otrzyma zestaw ćwiczeń dostosowanych do możliwości, a także poradę psychologiczną jeżeli będzie takiej wymagał.

Myślę, że zainteresowanie będzie rosło, dlatego, że pacjenci takiej opieki gdzie indziej nie mają, u nas ją będą mieli. Jak wspomniałem, jest to opieka psychologa, fizjoterapeuty i dietetyka. W związku z tym, że mamy tego personelu tyle ile trzeba do zaopatrzenia tych pacjentów, to myślę, że tych pacjentów może być nawet kilkudziesięciu nowych miesięcznie - mówił w rozmowie z reporterem RMF MAXXX Łukaszem Zakrzewskim, Tomasz Kondraciuk – dyr. Szpitala w Brzozowie.

Prehabilitacja to standard stosowany na świecie od wielu lat. Takie podejście do przygotowania do leczenia, to przełom w Polsce.

Jak pokazują badania, zarówno stan odżywienia pacjenta, wdrożona aktywność fizyczna, porzucenie nałogów, a także opieka psychologiczna realnie wpływają na poprawę wyników leczenia.