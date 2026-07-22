Nowe przystanki POLREGIO na Podkarpaciu. Sprawdź, gdzie zatrzyma się pociąg

W rozkładzie jazdy POLREGIO na Podkarpaciu pojawiły się trzy nowe przystanki: Tarnobrzeg Ocice, Tarnobrzeg Sobów oraz Tarnobrzeg Wielowieś.
To efekt prac modernizacyjnych prowadzonych na linii nr 25, łączącej Sandomierz z Chmielowem i Padwią. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskali nowe możliwości dojazdu do pracy, szkoły czy lekarza.
Uruchomienie nowych przystanków ułatwi pasażerom POLREGIO dojazd do stolicy województwa oraz Sandomierza i dalej do Warszawy, czy Stalowej Woli - podkreślają przedstawiciele przewoźnika,
Zgodnie z nowym rozkładem, pociągi regionalne zatrzymują się na stacjach Tarnobrzeg Wielowieś i Tarnobrzeg Sobów cztery razy dziennie, a na przystanku Tarnobrzeg Ocice – aż dwanaście razy.
Tańsze bilety i nowoczesny tabor
Wszystkie nowe przystanki objęte są Taryfą Podkarpacką, która pozwala na znaczne oszczędności podczas podróży po regionie.
Na wybranych trasach bilety można kupić nawet o ponad 50 proc. taniej. Dodatkowo, połączenia obsługiwane są nowoczesnym taborem elektrycznym.
POLREGIO – lider regionalnych połączeń
Na terenie województwa podkarpackiego POLREGIO uruchamia każdego dnia około 300 pociągów, które zatrzymują się na 198 przystankach i stacjach.
Najdłuższe połączenie łączy Rzeszów z Lublinem i liczy 203 kilometry, a najkrótsze – 12 kilometrów – umożliwia szybki dojazd z Rzeszowa do lotniska w Jasionce.