Nowe przystanki POLREGIO na Podkarpaciu. Sprawdź, gdzie zatrzyma się pociąg

RMF24

Od 21 lipca mieszkańcy Tarnobrzega i okolic mogą korzystać z trzech nowych oraz wyremontowanych przystanków kolejowych. POLREGIO uruchomiło postoje na stacjach Tarnobrzeg Ocice, Tarnobrzeg Sobów i Tarnobrzeg Wielowieś, co oznacza łatwiejszy dostęp do pociągów w kierunku Sandomierza, Warszawy, Stalowej Woli i Rzeszowa.

W rozkładzie jazdy POLREGIO na Podkarpaciu pojawiły się trzy nowe przystanki: Tarnobrzeg Ocice, Tarnobrzeg Sobów oraz Tarnobrzeg Wielowieś.

To efekt prac modernizacyjnych prowadzonych na linii nr 25, łączącej Sandomierz z Chmielowem i Padwią. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskali nowe możliwości dojazdu do pracy, szkoły czy lekarza.

Uruchomienie nowych przystanków ułatwi pasażerom POLREGIO dojazd do stolicy województwa oraz Sandomierza i dalej do Warszawy, czy Stalowej Woli - podkreślają przedstawiciele przewoźnika,

Zgodnie z nowym rozkładem, pociągi regionalne zatrzymują się na stacjach Tarnobrzeg Wielowieś i Tarnobrzeg Sobów cztery razy dziennie, a na przystanku Tarnobrzeg Ocice – aż dwanaście razy.

Tańsze bilety i nowoczesny tabor

Wszystkie nowe przystanki objęte są Taryfą Podkarpacką, która pozwala na znaczne oszczędności podczas podróży po regionie.

Na wybranych trasach bilety można kupić nawet o ponad 50 proc. taniej. Dodatkowo, połączenia obsługiwane są nowoczesnym taborem elektrycznym.

POLREGIO – lider regionalnych połączeń

Na terenie województwa podkarpackiego POLREGIO uruchamia każdego dnia około 300 pociągów, które zatrzymują się na 198 przystankach i stacjach.

Najdłuższe połączenie łączy Rzeszów z Lublinem i liczy 203 kilometry, a najkrótsze – 12 kilometrów – umożliwia szybki dojazd z Rzeszowa do lotniska w Jasionce.