W poniedziałek w miejscu powstającego przejścia granicznego z Ukrainą Malhowice-Niżankowice w powiecie przemyskim uruchomiona została odprawa pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku.

/ Straż Graniczna

Uruchomienie odprawy w Malhowicach to kolejne rozwiązanie usprawniające przekraczanie granicy, szczególnie w odniesieniu do przejazdów samochodów ciężarowych. Otwarcie nowego przejścia pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na odprawy - podkreśla Straż Graniczna.

Odprawy graniczne będą prowadzone całodobowo na obydwu kierunkach w oparciu o tymczasową infrastrukturę zlokalizowaną zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Możliwość przekraczania granicy w tym miejscu nie obejmuje pustych, nieoczyszczonych cystern, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Podczas briefingu prasowego w pobliżu tego przejścia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że data 24 lutego 2022 jest niezwykle ważną w historii Europy, ale przede wszystkim w sprawdzeniu relacji polsko-ukraińskich.

Datą sprawdzianu, który, jako sąsiedzi, zdaliśmy bardzo dobrze. Celem rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest wspieranie walczącej Ukrainy, a gwarancją tego, że wsparcie jest realizowane jest utrzymanie przepustowości przejść granicznych istniejących, ale także rozbudowa tych, które powstają - podkreśliła wojewoda.

Dodała, że decyzją premiera Polski Mateusza Morawieckiego w porozumieniu z premierem Ukrainy nastąpiło tymczasowe uruchomienie przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice dla odpraw pojazdów ciężarowych o całkowitej masie powyżej 7,5 tony w obu kierunkach, bez ładunku.

Jest to spełnienie także postulatów przewoźników polskich i ukraińskich, które niewątpliwie przyczyni się do tego, że łatwiej i szybciej będzie im przekraczać granicę - zauważyła Leniart.

Wojewoda wskazała, że realizacja infrastruktury tego przejścia przebiega bardzo szybko. Oceniamy ją w tej chwili na poziomie 30 proc. w stosunku do całości inwestycji. Oznacza to, że do końca tego roku zrealizowana zostanie ta inwestycja, następnie jej wyposażenie oraz uruchomienie nastąpi w pierwszym kwartale 2024 roku - zapowiedziała.