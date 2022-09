Nocny przejazd na rolkach organizowany jest w ramach obchodów Roku Łukasiewicza w Rzeszowie. Wydarzenie startuje w sobotę, 17 września pod hasłem „Od nafty do leda”. Posiadacze najbardziej kreatywnych przebrań, nawiązujących do motywu światła, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

/ Shutterstock

Rok 2022 przez Sejm ogłoszony został rokiem Ignacego Łukasiewicza – polskiego geniusza, pioniera światowego przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej, działacza niepodległościowego, społecznika i filantropa.

W obchody Roku Łukasiewicza aktywnie włączył się Rzeszów.

Kolejnym wydarzeniem nawiązującym do postaci wybitnego wynalazcy będzie nocny przejazd na rolkach pod hasłem „Od nafty do leda”, który zostanie zorganizowany przez Rzeszowski Dom Kultury we współpracy z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Rolkowym.

Nocny przejazd na rolkach ulicami miasta odbędzie się w najbliższą sobotę 17 września. Motywem przewodnim przejazdu będzie światło, a posiadacze najbardziej kreatywnych przebrań nawiązujących do tego tematu otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zbiórka uczestników, której towarzyszyć będzie wyjątkowy pokaz ognia rozpocznie się o godzinie 19:30 na parkingu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przy alei Powstańców Warszawy.

Start przejazdu zaplanowano na godz. 20:00 .

O bezpieczeństwo przejazdu i jego uczestników zadba policja.