Grupa Polskich Kolei Liniowych przygotowała nie lada gratkę dla miłośników Bieszczad i otworzyło rekrutację do podkarpackiego ośrodka turystycznego. Od zeszłorocznych wakacji można odwiedzać ośrodek turystyczny Grupy PKL i PFR w Solinie, który na nowo pozwala definiować i poznawać Bieszczady. Oferta skierowana jest do osób, które chciałyby współtworzyć to miejsce.

Gondole nad Soliną / Shutterstock Kolej gondolowa, wieża widokowa oraz Park Tajemnicza Solina i Karczma Jawor cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. W nowym ośrodku Grupy PKL można obserwować bieszczadzką przyrodę z gondoli czy wieży widokowej. Dzięki nowym obiektom Solina stała się nie tylko bardziej atrakcyjna turystycznie, ale pojawiły się też nowe miejsca pracy. Wideo youtube Od kwietnia ruszają kolejne rekrutacje do ośrodka turystycznego Grupy PKL. Oferta skierowana jest do pasjonatów, ale też do wykwalifikowanych pracowników związanych z branżą turystyczną i gastronomią. Zapraszamy do współpracy pasjonatów, którzy zechcą wspólnie z nami tworzyć ofertę turystyczną ośrodka PKL w Solinie. Mamy nadzieję, że dzięki nowym miejscom pracy będziemy mogli brać udział w codzienność mieszkańców regionu oraz odpowiadać za jego rozwój. Osoby zainteresowane zachęcamy do aplikowania i współpracy pełnej ciekawych wyzwań w wyjątkowej lokalizacji i firmie z tradycjami - mówi Daniel Pitrus, prezes PKL. W PKL Solina zatrudnionych zostanie ponad 60 osób. Poszukiwani są pracownicy techniczni, do obsługi klienta, sprzedaży gastronomii czy animatorzy w parku tematycznym. Szczegóły naborów i ogłoszenia rekrutacyjne dostępne są na >>>STRONIE PKL<<< Od 13 do 31 marca potrwa przegląd kolei gondolowej nad Soliną. Zobacz również: Trudne warunki w Bieszczadach, ale turystów nie brakuje

14-latka uratowała rodzinę przed śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla

Kończy się sezon narciarski na Podkarpaciu

Rzeszowskie "Archiwum X". Nowe ustalenia ws. zabójstwa przedsiębiorcy