"Wyprodukowano we Wrocławiu. Przemysłowe marki Wrocławia po 1945 roku" - to tytuł plenerowej wystawy otwartej we wrocławskim Rynku. Przygotowana została przez Centrum Historii Zajezdnia oraz studentów historii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Składająca się z 20 plansz wystawa przybliża genezę, działalność i obecne losy 16 z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw powojennego Wrocławia, reprezentujących różnorodne gałęzie przemysłu, m.in. chemiczny, elektroniczny, maszynowy, budowlany czy włókienniczy. Zaliczają się do nich: Intermoda, Wrocławska Stocznia Rzeczna, Browar Piastowski, ASPA, Fadroma, Hutmen, FAT, Elwro, Dolmel, Pafawag, PBU Wrocław, Pollena, Wrozamet, ELPO, Polar oraz Wel-Tex. Cała Polska gotowała na kuchenkach Wrozametu i podróżowała w wagonach Pafawagu, a nazwa Fadroma stała się synonimem ładowarki. To we Wrocławiu wyprodukowano pierwszy polski motorower, komputer i proszek enzymatyczny, nieustępujące jakością zagranicznym odpowiednikom i znajdujące nabywców również za żelazną kurtyną - napisali organizatorzy wystawy. / Paweł Pyclik / RMF FM Zakłady przemysłowe przyczyniły się także do kreowania lokalnej tożsamości wrocławian - pracowników oraz użytkowników wyprodukowanych dóbr, stanowiąc namacalny dowód wspólnego wysiłku włożonego w odbudowę miasta. W fabrykach tętniło też okołozakładowe życie społeczne - dodali. Pomysł studentów Wicedyrektor CH Zajezdnia dr Wojciech Kucharski podkreślił, że pomysł na taką wystawę zrodził się wśród młodych ludzi, studentów historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Mieliśmy w tym roku kilka propozycji, ale wybraliśmy ten pomysł o fabrykach powojennego Wrocławia, ponieważ tworzyły się w nich nie tylko marki firm, ale też marki produktów i wyrobów. Wiadomo, że znany był Polar, ale marką była też pierwsza pralka automatyczna z tej fabryki, czy proszek E z wrocławskiej Polleny - powiedział dr Kucharski, opiekun wystawy. / Paweł Pyclik / RMF FM Ekspozycja ma na celu przypomnieć oraz przybliżyć widzom ten niezwykle istotny rozdział historii miasta, a także przyczynić się do zmiany w powszechnym postrzeganiu materialnego dziedzictwa poprzemysłowego czasów przedwojennych i komunistycznych. Przygotowana w języku polskim i angielskim wystawa planszowa będzie prezentowana na północnej pierzei wrocławskiego Rynku do końca marca, a następnie do końca roku na placu przed Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184.

