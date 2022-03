​Nieużywana i wyłączona z ruchu linia kolejowa 108 z Krościenka przez Uherce do Zagórza będzie uruchomiona specjalnie dla uchodźców z Ukrainy. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zdecydował też o przeznaczeniu trzech dodatkowych pociągów do transportu uciekających z objętej wojną Ukrainy.

Uchodżcy z Ukrainy / Paweł Supernak / PAP

Linia uruchomiona zostanie dziś po południu. Inicjatywa wyszła od samorządu województwa. Chcieliśmy jako samorząd województwa odpowiedzieć na zaistniałe potrzeby i zaangażować się w transport uchodźców z przejścia granicznego w Krościenku, aby dowieźć ich bezpiecznie w głąb kraju - tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Przewozy będzie realizować spółka POLREGIO, a całą akcję będzie koordynować PKP Intercity.

W ciągu doby realne jest uruchomienie na tej linii 108 z Krościenka 5-6 składów pociągów - mówił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeznaczył także do dyspozycji służb wojewody podkarpackiego trzy pociągi, które mogą być wykorzystane do transportu uchodźców. Możemy to zrobić, gdyż mamy rezerwę pociągów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej - tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Nie będzie zmian w rozkładach jazdy pociągów Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej ani utrudnień w ruchu - zapewniają władze województwa. Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać z kolejowych połączeń regionalnych.