Mała Amal - gigantyczna marionetka, symbolizująca dzieci osierocone podczas wojny, rozdzielone z rodzinami, spotka się w czwartek z mieszkańcami Przemyśla. To jedno z trzech polskich miast, wybranych do prezentacji tej lalki.

Mała Amal w Londynie / NEIL HALL / PAP/EPA

Mała Amal (Little Amal) to gigantyczna, trzyipółmetrowa marionetka przedstawiająca małą, około 9-letnią syryjską dziewczynkę, która podejmuje samotną wędrówkę po całej Europie, aby odnaleźć swoją matkę.

Inspiracją do powstania Małej Amal był spektakl o obozowisku uchodźców i migrantów w okolicach Calais w Francji, wystawiony przez Good Chance Theatre (Teatr Dobrej Szansy) m.in. na londyńskim West Endzie. Postać Małej Amal symbolizowała w nim dzieci, które dotarły do Europy bez rodziców.

Trzyipółmetrowa lalka teatralna stała się główną bohaterką wędrownego happeningu – Mała Amal wędruje bowiem po całej Europie (pokonała już około 8 tys. kilometrów), aby zwrócić uwagę na dramat tysięcy dzieci – uchodźców.

Jej spacer stał się jednym z najbardziej ambitnych, innowacyjnych i odważnych projektów kulturalnych w historii, a zarazem niezwykłą reakcją artystyczną na tragedie i cierpienia doświadczane przez najmłodszych i ich rodziny – opisuje Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, współorganizator wydarzenia.

Teraz ta niezwykła postać spotka się z mieszkańcami Przemyśla i wspólnie przejdą ulicami miasta. Przemyśl został wybrany, jako jedno z trzech polskich miast, obok Lublina i Krakowa, do prezentacji tej lalki.

To wędrowny festiwal sztuki wołającej o pomoc dla niewinnych, ale też niosącej nadzieję na lepsze jutro. To kulturalna odyseja przekraczająca granice państw, opcji politycznych i przełamująca bariery językowe po to, aby przypomnieć nam o naszym wspólnym człowieczeństwie i sprawić, by świat nigdy nie pozostał obojętny na losy milionów ludzi bezbronnych wobec bezwzględnej machiny zła – zwraca uwagę PCKiN ZAMEK.

Spotkanie z Małą Amal zaplanowano na czwartek, w samo południe na Dworcu Głównym PKP w Przemyślu. Spacer zakończy się na Rynku Starego Miasta. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Przemyśla.