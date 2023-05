Na pięć lat więzienia skazał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie obecnie 78-letniego Zygmunta W. za gwałcenie 6-letniej wnuczki. Dzisiejszy wyrok jest surowszy od wydanego przez sąd I instancji. Wyrok jest prawomocny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Sąd Apelacyjny podwyższył ponadto z 10 tys. zł do 40 tys. zł kwotę nawiązki, jaką mężczyzna ma zapłacić pokrzywdzonej wnuczce.

W pozostałej części Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Chodzi o zakaz kontaktowania się dziadka z pokrzywdzoną przez 10 lat, zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 10 metrów. Ponadto sąd I instancji nakazał też mężczyźnie opuścić na okres 10 lat dom, w którym mieszkał wspólnie m.in. z pokrzywdzoną wnuczką i jej rodzicami.

Proces odwoławczy rozpoczął się w czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie. Z uwagi na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonej dziewczynki i jej bliskich, toczył się w obu instancjach przy drzwiach zamkniętych.

W grudniu ub. roku Sąd Okręgowy w Przemyślu skazał Zygmunta W. za zarzucane mu czyny na karę 3,5 roku więzienia.

W związku z tym, że proces toczył się z wyłączeniem jawności, nie wiadomo, o co wnioskowali w mowach końcowych prokurator i obrona oskarżonego. Nie jest też znane uzasadnienie wyroku I instancji.

Z wokandy wiadomo natomiast, że apelację od orzeczenia sądu w I instancji złożyła prokuratura oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, czyli kuratora dziewczynki oraz obrońca oskarżonego.

Jak informowała PAP w chwili skierowania do sądu aktu oskarżenia zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka, mężczyzna doprowadził przemocą swoją małoletnią wnuczkę (wówczas 6-letnią) do obcowania płciowego. Stało się to więcej niż jeden raz. Miało do tego dochodzić w okresie od maja 2020 do czerwca 2021.

Mężczyzna w czasie śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Z uwagi na charakter sprawy prokuratura również nie udzielała więcej informacji w tej sprawie.