Od 17 do 31 marca rzeszowianie będą mogli składać wnioski o dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. To kolejna edycja miejskiego programu. Co roku wpływa około 70 wniosków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W latach 2011 - 2022 w Rzeszowie usunięto ponad 2,6 tys. ton wyrobów azbestowych i wydano na ten cel ponad 1,3 mln zł. Na tę kwotę złożyły się środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu miasta. Dotacją objęte są: koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, przygotowanie ich do transportu, transport oraz unieszkodliwianie na składowisku. Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w punktach informacyjnych urzędu miasta. Można go też pobrać ze strony internetowej miasta. Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17/875-41-83 oraz 17/875-41-86.