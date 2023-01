​64-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego zaginął 19 grudnia ub. r. Jego szczątki znaleziono w styczniu, objedzone przez zwierzęta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna w dniu zaginięcia wyszedł z domu do siostry. Po wizycie u niej nie dotarł jednak do swojego miejsca zamieszkania. Od tego czasu nikt go nie widział - podaje portal nowiny24.pl.

Jego szczątki znaleziono na początku stycznia. Ciało zostało praktycznie zjedzone przez zwierzęta. Na miejsce tragicznego zdarzenia wezwano policję i prokuratora. Wszczęto postępowanie, a po wykonaniu czynności szczątki wydano rodzinie. Zostały one skremowane.

Dopiero w ostatni czwartek o całej sprawie poinformowano Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. O wyjaśnienia zwrócił się do niej zaniepokojony Generalny Konserwator Przyrody w Warszawie oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Antoni Pomykała, regionalny konserwator przyrody w Rzeszowie przekazał, że informacje o tym zdarzeniu otrzymali dopiero w dniu 26 stycznia br.

Nie ma pewności, co za gatunek zostawił ślady. Nie ma dowodów na udział wilków, czy innych drapieżników w śmierci człowieka i pozostawienia śladów na szczątkach. Postępowanie prowadzi policja i prokuratura w Przemyślu. Funkcjonariusze i prokurator byli na miejscu zdarzenia, a ślady zostały zabezpieczone.

W najbliższym czasie będziemy zwracać się pisemnie do policji o przedstawienie informacji z miejsca, gdzie zostało znalezione ciało - mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.

Na Podkarpaciu wilki dają się we znaki hodowcom

Drapieżniki są też często spotykane we wsiach i w okolicy miast. Hodowcy są zaniepokojeni.

W gminie Fredropol nie ma większego problemu z wilkami w postaci dużej ilości szkód, tak jak np. jest w gminie Cisna, czy Ustrzyki Dolne - dodaje Łukasz Lis. Jednakże na stronie Koła Łowieckiego "Bór" w Birczy ukazała się w zeszłym roku informacja, opatrzona zdjęciami pod alarmującym tytułem "Wilcze watahy liczniejsze niż stada ich żywicieli!".

Napisano w niej, że myśliwi z Koła Łowieckiego "Ryś", w okolicach Koniuszej w gminie Fredropol, zarejestrowali wilczą watahę w liczbie 16 osobników. Trudno jednak uznać to stanowisko za miarodajne, ze względu na to, że środowisko łowieckie postuluje odstrzał redukcyjny wilka, który jest w Polsce objęty całkowitą ochroną.