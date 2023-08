Do 14 wzrosła na Podkarpaciu liczba zgonów osób z potwierdzonym zakażeniem bakterią Legionella pneumophila - poinformował we wtorek rano rzeszowski sanepid. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Od początku wystąpienia ogniska legionelli potwierdzono 153 przypadki zakażenia, w tym dziewięć nowych - podał sanepid w Rzeszowie.

Dziewięć nowych przypadków dotyczy pacjentów dotychczas hospitalizowanych w szpitalach w województwie podkarpackim.

Bakterie w próbkach wody

W poniedziałek Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor poinformował, że w czterech z dziewięciu próbek wody pobranych do badań 18 sierpnia br. wykryto bakterie legionelli.

Trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia. Na ten moment bierzemy pod uwagę zanieczyszczenie bakteriami legionella sieci wody ciepłej i wody zimnej. Łącznie na terenie Rzeszowa pobraliśmy 103 próbki wody z instalacji ciepłej i zimnej oraz 8 próbek w powiatach ościennych. W tej chwili dysponujemy wynikami dziewięciu próbek. Te próbki były pobrane 18 sierpnia br. - zaznaczył.

Podkreślił, że próbki były pobierane z obiektów użyteczności publicznej, z mieszkań osób chorych oraz z miejsca zasilania budynków wielorodzinnych w wodę ciepłą.

Z dziewięciu próbek, których wyniki już są znane, osiem to próbki wody ciepłej pobranej m.in. z obiektu wielorodzinnego oraz lokalu usługowego i jedna próbka z miejsca zamieszkania osoby, u której potwierdzono zakażenie.

Co to jest choroba legionistów?

Bakteria Legionella pneumophila może wywołać chorobę legionistów (legionelloza).

To forma zapalenia płuc, która kończy się śmiercią u 5-15 proc. osób zakażonych. Zwykle rozwija się 5-6 dni po infekcji, choć może to trwać dłużej. Rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Po tym następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc.

Między 25 proc. a 50 proc. zarażonych pacjentów cierpi też na biegunkę, a około 50 proc. doświadcza majaczenia lub poczucia splątania. Dokładna diagnoza wymaga przeprowadzenia testów laboratoryjnych.

Jakie jest ryzyko zarażenia się legionellą?

Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub wody zawierającej bakterię rozpylonej w powietrzu. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20 do 45 stopni Celsjusza. Występują one w środowisku naturalnym, w rzekach, jeziorach czy wilgotnej ziemi. Wysoką liczebność stwierdza się w nieodpowiednio utrzymywanych sztucznych systemach wodnych.

Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.