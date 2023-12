39-letnia Ukrainka, poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze Danii, została zatrzymana na przejściu granicznym w Korczowej. Okazało się, że była ścigana za kradzież 30 rowerów. Decyzją sądu trafiła na 60 dni do aresztu.

/ Abaca / PAP

Jak poinformował we wtorek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, do zatrzymania poszukiwanej kobiety doszło w niedzielę na przejściu granicznym w Korczowej. Podróżowała ona jako pasażerka samochodu wyjeżdżającego z Polski.





"Podczas kontroli dokumentów okazało się, że jej dane figurują w międzynarodowej bazie poszukiwawczej. Władze Danii wydały za nią Europejski Nakaz Aresztowania. Jak się okazało, jej przestępcza historia była bardzo oryginalna" - zauważył por. Zakielarz i wyjaśnił, że władze Danii ścigały ją za kradzieże rowerów.



"Sprawa dotyczy 30 jednośladów skradzionych na terenie Danii. Nielegalnie pozyskany towar następnie transportowany był do Niemiec" - wyjawił rzecznik BiOSG.



Dodał, że zgodnie z duńskim prawem kobiecie grozi do 6 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu Ukrainka trafiła we wtorek do aresztu na 60 dni.