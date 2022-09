Półtora tysiąca zawodników wystartuje w najbliższy weekend w zawodach biegowych w Rzeszowie. Będą to 7. Bieg na Piątkę, 10. Maraton Rzeszowski i 8. Sztafeta Maratońska. W sobotę odbędą się także biegi dla dzieci i młodzieży.

/ erzeszow.pl /

Biegowy weekend rozpocznie się od sobotnich biegów dla najmłodszych. Udział w zawodach jest bezpłatny, wymaga jedynie wcześniejszego zgłoszenia w biurze zawodów. Zarejestrować można się będzie w piątek, 30 września w godz. 16.00-18.00 w hali na Podpromiu, lub w rzeszowskim ratuszu w sobotę od godz. 8.00.

Pierwszy bieg wystartuje o godz. 9:20, ostatni o godz. 10:50. Zawodnicy będą rywalizować na trasie biegnącej od Rynku przez ulice Kościuszki i 3 Maja.

Także z Rynku, ale w samo południe wystartuje sobotni 7. Bieg na Piątkę o Puchar Pratt&Whitney. Jego uczestnicy pokonają pięciokilometrową trasę prowadzącą ulicami Kościuszki, Sokoła, Sobieskiego, Piłsudskiego, Grunwaldzką, Moniuszki, Zygmuntowską, 3 Maja, Lubomirskich, Podpromie, Szopena i Słowackiego. W tych miejscach wystąpią utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać do godz. 13.00

W niedzielę biegi na dłuższym dystansie

Niedziela to 10. Maraton Rzeszowski i 8. Sztafeta Maratońska. Ich uczestnicy wystartują jednocześnie o godzinie 9:30 sprzed ratusza. Do pokonania będą mieli trasę o długości 42.195 m, składającą się z dwóch jednakowych pętli. Limit czasu dla zawodników to 6 godzin.

W związku z maratonem utrudnienia w ruchu wystąpią m.in. na ul. Sokoła, Sobieskiego, Piłsudskiego, Cieplińskiego, Dąbrowskiego, Powstańców Warszawy, Hetmańskiej i Sobieskiego.

Większość z tych jezdni będzie przejezdna, ograniczenia będą polegały jedynie na wyłączeniu jednego pasa ruchu, który zostanie zajęty na potrzeby zawodników.