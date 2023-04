30 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał samorząd Rzeszowa na budowę Wisłokostrady. Trasa połączy al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą w Rzeszowie. Dzięki inwestycji kierowcy będą mogli ominąć centrum miasta, droga połączy bowiem południe i północ stolicy Podkarpacia.

/ fot. Grzegorz Bukała, UM Rzeszów /

W poniedziałek w Rzeszowie podpisana została umowa na dofinansowanie tej inwestycji z RFRD. Obecny na miejscu wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że Wisłokostrada to jeden z kluczowych projektów drogowych w Rzeszowie.

Natomiast prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podkreślił, że o konieczności realizacji tej drogi mówiło się od lat.

„Nareszcie możemy przystąpić do prac, a dzięki dotacji będzie nam łatwiej zrealizować ten cel. Rejon, gdzie powstanie trasa wymaga otwarcia m.in. na tereny inwestycyjne, tym samym rozładujemy też ruch w centrum miasta. Jednocześnie zabezpieczymy mnóstwo miejsca pod zieleń i rekreację. Plan zagospodarowania dla Kopca Konfederatów Barskich, z którym droga będzie sąsiadować, jest już uchwalony” – mówił Fijołek.



Wisłokostrada będzie miała ok. 2 km długości, powstaną też chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 3,3 km. W ramach zadania powstanie dwujezdniowa estakada nad linią kolejową Kraków – Medyka i mosty na Wisłoku i Młynówce.

Wykonane zostaną drogi do obsługi przyległego terenu, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Inwestycja obejmie ponadto zabezpieczenie osuwiska w rejonie ul. Konfederatów Barskich i ul. Chłędowskiego oraz umocnienie rzeki Wisłok narzutem kamiennym i koszami kamienno-siatkowymi na odcinku o długości ok. 450 m. Przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, gazowa i C.O.



Przetarg na budowę trasy został już ogłoszony, a oferty od wykonawców mają zostać otwarte na początku maja. Władze Rzeszowa liczą, że umowę na wykonanie prac uda się podpisać w czerwcu.

Trasa ma być gotowa 32 miesiące od popisania umowy. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 200 mln zł.