Tragiczny wypadek na autostradzie A4. 86-letni kierowca audi jechał pod prąd i doprowadził do czołowego zderzenia, w którym zginął 42-latek. Do wypadku doszło we wtorek przed 22, na terenie powiatu jarosławskiego (woj. podkarpackie).

86-latek jechał pod prąd i doprowadził do śmiertelnego wypadku / Policja Podkarpacka / Policja Kierujący audi 86-letni mieszkaniec gminy Radymno, jechał pod prąd i na wysokości Pawłosiowa zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym hyundaiem, którym kierował 42-letni mieszkaniec Rzeszowa - relacjonuje oficer prasowy policji w Jarosławiu asp. szt. Anna Długosz.



Autostradą jechali też funkcjonariusze z oddziału prewencji policji w Katowicach, którzy udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy. Pomimo reanimacji, nie udało się uratować życia 42-latka. W zderzeniu zginął 42-letni kierowca / Podkarpacka Policja / Policja 86-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych / Podkarpacka Policja / Policja

Ranny został kierowca audi, którego przewieziono do szpitala. Później okazało się, że 86-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.



Pod nadzorem prokuratora, policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków. Prowadzone w tej sprawie postępowanie ma wyjaśnić dokładne okoliczności nocnego wypadku. Zobacz również: ​Miał 3,5 promila, wiózł córkę na skuterze. Podróż skończyli w rowie

​Wielki Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej

Opaski życia dla kolejnych rzeszowskich seniorów

Ma zakaz wjazdu do państw Schengen, więc zmieniła nazwisko