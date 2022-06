Blisko 4 promile alkoholu miała w organizmie kobieta, która opiekowała się 7-letnim synem w jednej z miejscowości w gm. Laszki na Podkarpaciu. Pijany był też jej mąż, miał prawie 3 promile. Dziecko zostało przekazane pod opiekę babci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na miejscu policjanci zastali pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Laszkach, które przyjechały do rodziny na kontrolę. To one powiadomiły funkcjonariuszy o niewłaściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. W czasie rozmowy wyczuły od pary alkohol. Funkcjonariusze zbadali trzeźwość rodziców. O zdarzeniu poinformowany został sąd rodzinny.

Policjanci apelują o reagowanie, jeśli dziecku dzieje się krzywda. Jeden telefon, nawet anonimowy, pod numer alarmowy 112, może ocalić czyjeś życie i zdrowie.