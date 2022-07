Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie przedstawiła dwóm mężczyznom zarzut usiłowania zabójstwa 23-latki. Kobieta została postrzelona, kiedy próbowała się dostać do swojego mieszkania. Trafiła do szpitala. Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanego im czynu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Do zdarzenia doszło w piątek w Rzeszowie. Policjanci otrzymali informację o postrzelonej kobiecie. Właścicielka mieszkania przy ul. Siemiradzkiego, po wypowiedzeniu umowy najmu, przyszła m.in. ze swoim mężem i córką, żeby odebrać lokal. Kobieta wezwała także ślusarza, który miał pomóc w przypadku, gdyby lokator nie opuścił mieszkania. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi, podjęto decyzję o interwencji ślusarza. Podczas otwierania drzwi, jeden z mężczyzn znajdujących się w środku użył gazu pieprzowego, drugi natomiast oddał strzał z broni palnej. Postrzelona została 23-letnia kobieta stojąca przy drzwiach - ma rany postrzałowe przedramienia i brzucha. Policjanci zatrzymali obu podejrzanych. Usłyszeli zarzut m.in. usiłowania zabójstwa kobiety. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia, których treść jest aktualnie weryfikowana - podała prokuratura. Zobacz również: Strzały w Rzeszowie. 24-latka trafiła do szpitala Prokuratura informuje, że Mateusz M. i Sebastian S. nie byli dotychczas karani. W niedzielę do sądu został skierowany wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanych. "Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności" - informują śledczy. Zobacz również: Brutalne pobicie, strzały i porwanie. Trzej Czesi w areszcie

Miss Polski 2022: Triumf Aleksandry Klepaczki

Policja pomogła załodze łodzi na Jeziorze Międzybrodzkim

Olsztynianie zapłacą więcej za ciepło. Jest decyzja MPEC