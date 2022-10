Rzeszów włączył się do akcji "Czyste, zielone miasta", prowadzonej przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska. We wtorek przy ul. Jarowej posadzonych zostało 200 drzew: dębów szypułkowych i sosen zwyczajnych.

Rzeszów włączył się do akcji "Czyste, zielone miasta" / Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Rzeszów, obok takich miast jak np. Kopenhaga, Amsterdam, Madryt, Malmo, Lizbona i Mediolan, uczestniczy w "Misji 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r." Celem tego projektu jest prowadzenie działań, które zbliżą nasze miasto do neutralności klimatycznej. Przypomnę, że w tym elitarnym gronie miast znalazło się tylko pięć polskich ośrodków. Oprócz Rzeszowa są to Kraków, Łódź, Warszawa i Wrocław. I ta nasza dzisiejsza akacja świetnie wpisuje się w założenia tego projektu - mówił Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas dzisiejszej akcji "Czyste, zielone miasta".

Nasze działania to nie tylko reagowanie na bieżącą sytuację, ale przede wszystkim myślenie o przyszłości i komforcie życia mieszkańców. Tworzymy parki kieszonkowe na każdym osiedlu, aby mieszkańcy kilka metrów od domu mogli spędzić czas wśród zieleni. Staramy się być jak najbardziej neutralni klimatycznie i niezależni energetycznie, dlatego na rzeszowskich szkołach zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne. Niezależne energetycznie są również wszystkie placówki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie - dodaje Rzeszowa.

Akcja "Czyste, zielone miasta" / Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Akcja "Czyste, zielone miasta" polegała na sprzątaniu terenów nad Wisłokiem oraz posadzeniu aż 200 drzew: dębów szypułkowych i sosen zwyczajnych. Nie zabrakło rozmów o ekologii i klimacie.

W akcji wzięło udział ok. 400 uczniów rzeszowskich szkół i przedszkoli, przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa: Jolanta Kaźmierczak, wiceprezydent Rzeszowa i Aleksandra Wąsowicz-Duch, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, przedstawiciele Lasów Państwowych, miejskich spółek: MPGK i MPWiK oraz stowarzyszenia Ekoskop.