Policjanci i strażacy kontynuują poszukiwania na zalewie Podwolina w Nisku (Podkarpackie). 19-latek w sobotę wieczorem wszedł to wody i zaczął się topić.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Podkarpacka Policja / Policja

Jak poinformowała w poniedziałek podkarpacka policja, poszukiwania trwają od soboty. Na razie bez rezultatu.



W sobotę około godz. 20.30 dyżurny niżańskiej komendy został powiadomiony, że mężczyzna topi się w zalewie Podwolina w Nisku. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że przebywający na plaży 19-letni mężczyzna narodowości ukraińskiej wszedł do wody, odpłynął kilkadziesiąt metrów od brzegu, po czym zaczął tonąć - podała policja.



Do poszukiwań zadysponowano jednostki z Państwowej Straży Pożarnej w Nisku z łodziami oraz grupy wodno-nurkowe z PSP w Tarnobrzegu i w Przemyślu.



Poszukiwania prowadzono do późnych godzin nocnych, jednak 19-latka nie odnaleziono. W niedzielę wznowiono poszukiwania, lecz także bez rezultatów. Poszukiwania będą kontynuowane także w poniedziałek