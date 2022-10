W przyszłym tygodniu władze Poznania mają ogłosić konkurs na koncepcję zagospodarowania zrujnowanego stadionu im. Edmunda Szyca i przylegających do niego terenów. "Ten teren to wielkie wyzwanie dla architektów i urbanistów. Jestem jednak przekonany, że otrzymamy koncepcje, które w przyszłości, po ich zrealizowaniu, będą dla poznanianek i poznaniaków powodem do dumy" - mówił prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Stadion im. Edmunda Szyca w Poznaniu / UM Poznań / Materiały prasowe Stadion Szyca wraz z bezpośrednim otoczeniem to brama do południowego klina zieleni. To miejsce jest także naznaczone historią - mówił na konferencji prasowej Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. Przypomniał, że obiekt powstał w 1929 r. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. W latach 1941-1943 funkcjonował tu największy obóz pracy na terenie Wielkopolski, miejsce kaźni ludności Żydowskiej. Będziemy oczekiwali od uczestników konkursu, żeby w sposób symboliczny upamiętnili tamten mroczny okres - wspominał. Dużo obiecujemy sobie po wynikach konkursu. Jeżeli sprostają one oczekiwaniom mieszkańców i znajdziemy finansowanie, to po 2024 roku chcielibyśmy to miejsce przekształcić - zadeklarował. W przyszłym tygodniu władze Poznania mają ogłosić konkurs na koncepcję zagospodarowania zrujnowanego stadionu im. Edmunda Szyca i przylegających do niego terenów / UM Poznań / Materiały prasowe Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi prawdopodobnie w drugim kwartale 2023 r. Władze Poznania podały, że pula nagród to 190 tys. zł. Każdy uczestnik zakwalifikowany do drugiego etapu będzie miał zagwarantowaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Na zwycięzcę zaś czeka zaś 100 tys. zł. Sądowi konkursowemu przewodzić będzie architektka krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui. Znajdą się w nim także m.in. architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, miejski konserwator zabytków oraz rektor AWF. Do tego grona zaproszono też przedstawicieli Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. Wideo youtube Szczegółowe informacje o konkursie będą publikowane tutaj. Zobacz również: Wypadek w Żernikach pod Poznaniem. Nie żyją trzy osoby