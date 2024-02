Tańsze bilety do zoo czy instytucji kultury, korzystanie z basenów i lodowisk za złotówkę oraz upusty w restauracjach przygotowano dla uczestników programu OK Poznań, promującego wśród mieszkańców rozliczanie podatku w stolicy Wielkopolski.

Jak informuje poznański magistrat, 48 proc. odprowadzonego przez mieszkańców podatku wraca do miasta. "Te pieniądze pozwalają zmieniać miasto na lepsze. Dzięki nim budowane są nowe chodniki, parki i zieleńce, szkoły i przedszkola. Wpływy z PIT-ów pozwalają organizować bezpłatne zajęcia dla dzieci, a także ogólnodostępne imprezy i festiwale dla wszystkich poznanianek i poznaniaków" - podkreślono w komunikacie.

Magistrat przygotował możliwość skorzystania ze zniżek, oferowanych zarówno przez miejskich, jak i komercyjnych partnerów, skierowanych do osób, które rozliczą swoje podatki w stolicy Wielkopolski i przystąpią do Miejskiego Programu OK Poznań.

Jakie oferty zniżek?

Jedną z proponowanych zniżek jest 30 proc. upust na zakup biletu - normalnego i ulgowego - do Nowego Zoo w Poznaniu. Z tej promocji można skorzystać raz w roku, od marca do października, od poniedziałku do piątku.

Kolejne ulgi można zrealizować w obiektach Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (POSiR): na basenach krytych oraz letnich, lodowiskach oraz kortach tenisowych MOS. W ciągu roku każdy użytkownik OK Poznań ma do wykorzystania 10 wejść - każde za złotówkę.

Uczestnictwo w programie daje również o 25 proc. niższą cenę udziału w Poznań Maratonie im. Macieja Frankiewicza, który w tym roku odbędzie się 13 października.





Z kolei Termy Maltańskie oferują użytkownikom karty godzinę lub 30 minut korzystania z aquaparku oraz basenów sportowych gratis, w zależności od rodzaju kupionego biletu.





Dla korzystających z programu przygotowano również tańsze bilety do miejskich instytucji kultury, ośrodków sportowych i rekreacyjnych, ale także rabaty w restauracjach i kawiarniach, zniżki na wizyty i zabiegi w centrach medycznych i gabinetach kosmetycznych, tańsze parkowanie Park and Go oraz upusty w sklepach stacjonarnych i internetowych.





Szczegóły programu, w tym pełna lista promocji, są dostępne na stronie internetowej https://okpoznan.pl/.