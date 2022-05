Od soboty, 14 maja ruszają prace na ulicy Głogowskiej przy zajezdni tramwajowej MPK Poznań. Od ulicy Hetmańskiej do pętli Górczyn nie będą kursowały tramwaje. Komunikację zapewni autobus zastępczy T5.

/ Shutterstock

Od soboty, 14 maja przez około dwa tygodnie potrwa remont torowiska na ulicy Głogowskiej przy zajezdni tramwajowej MPK Poznań. To oznacza, że od ulicy Hetmańskiej do pętli Górczyn nie będą kursowały tramwaje. Komunikację zapewni autobus zastępczy T5.

Autobusy zastępcze będą kursowały co 5 minut w godzinach szczytu w dni robocze oraz co 7,5 minuty we wszystkich pozostałych porach tygodnia.



Zmienione zostaną także trasy linii tramwajowych nr 5, 8 i 14

Tramwaje linii nr 5 będą dojeżdżać do skrzyżowania Głogowska/Hetmańska a dalej pojadą przez ulicę Hetmańską, Reymonta, Grunwaldzką i Roosevelta do Matyi i z powrotem stałą trasą.

Linia na 8 z ulicy Roosevelta skręci w Bukowską i następnie przez Grunwaldzką, Reymonta i Hetmańską dotrze do skrzyżowania ulicy Hetmańskiej z Głogowską. Następnie przez Głogowską pojedzie stałym fragmentem trasy.

Natomiast "14" kursująca z Piątkowa na węźle Głogowska/Hetmańska skręci na ulicę Hetmańską i dalej przez 28 Czerwca 1956r. pojedzie na pętlę Dębiec PKM.

Po zakończeniu remontu na ul. Głogowskiej, od początku czerwca będą prowadzone prace torowe na na ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy rynkiem Jeżyckim i skrzyżowaniem z ulicą Żeromskiego. Szczegóły dotyczące zmian w sieci tramwajowej zostaną opublikowane odpowiednio wcześniej.