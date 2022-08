We wrześniu ciuchcie na trasie Kolejki Parkowej Maltanka nie będą kursować w poniedziałki. Na przejażdżkę będzie można się wybrać od wtorku do piątku a także w weekendy.

/ poznan.pl / Materiały prasowe

We wrześniu kursy będą realizowane w następujący sposób.

Od wtorku do piątku - o godzinie 9.30 i później, co godzinę od 10.00 do 18.30 (ostatni kurs ze stacji Maltanka o godz. 18.00, ostatni kurs ze stacji Zwierzyniec o 18.30).

W weekendy - co 30 minut pomiędzy 10.00 a 19.00 (ostatni kurs ze stacji Maltanka o godz. 18.30, ostatni kurs ze stacji Zwierzyniec o 19.00).