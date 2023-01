23-letni kierowca w Środzie Wielkopolskiej wjechał na pasy, gdy przechodzili po nim piesi mający zielone światło. Groźną sytuację zarejestrowała kamera z innego auta. "Że nie doszło do wypadku, można traktować w kategorii cudu" – informują policjanci.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 30 grudnia 2022 roku na ulicy Poselskiej w Środzie Wlkp. Kierowca opla vectry zignorował nie tylko czerwone światło, ale przede wszystkim znajdujących się na pasach pieszych.

Sytuację nagrała kamerka z innego auta. Policjanci, udostępniając wideo, poinformowali, że to, że nie doszło do wypadku, można traktować w kategorii cudu.

Funkcjonariusze ustalili właściciela auta, który wyjaśnił, że autem jechał jego 23-letni syn. Młody mężczyzna usłyszał zarzuty. Okazało się również, że mieszkaniec średzkiej gminy wsiadł za kółko, nie mając nigdy uprawnień do kierowania pojazdami.

Jak przekazała policja, za te wykroczenia taryfikator przewiduje 30 punktów karnych i 3 zł tysiące mandatu. "Jednak z uwagi na zagrożenie jakie spowodował kierowca opla mundurowi podjęli decyzję o skierowaniu tej sprawy do sądu. To on rozstrzygnie na jaką karę zasłużył 23-latek" - informują policjanci.

Kierowcy grozi 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara finansowa - do 30 tysięcy złotych.