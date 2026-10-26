Zderzenie aut w Chodzieży. Cztery osoby w szpitalu

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Wypadek na drodze krajowej numer 11 w Chodzieży. Na wysokości ulicy Gajowej doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia cztery osoby trafiły do szpitala, a droga została całkowicie zablokowana.

Do zdarzenia doszło około 18:00.

Według wstępnych ustaleń policji, kierująca pojazdem marki Kia Sportage nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Seata. W efekcie doszło do zderzenia bocznego obu aut.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym.

Cztery osoby w szpitalu

Zarówno kierująca Kią z pasażerką, jak i kierowca Seata z pasażerką zostali przetransportowani do szpitali.

Jak informują funkcjonariusze, obaj kierujący byli trzeźwi. Stan poszkodowanych nie jest na tę chwilę znany.

Utrudnienia i objazdy

Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.

Do czasu zakończenia czynności droga krajowa nr 11 w tym miejscu pozostaje zablokowana.

Wyznaczono objazd przez miejscowości Nietuszkowo i Kamionka. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejazdu.