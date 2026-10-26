Zderzenie aut w Chodzieży. Cztery osoby w szpitalu

Do zdarzenia doszło około 18:00.
Według wstępnych ustaleń policji, kierująca pojazdem marki Kia Sportage nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Seata. W efekcie doszło do zderzenia bocznego obu aut.
Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym.
Cztery osoby w szpitalu
Zarówno kierująca Kią z pasażerką, jak i kierowca Seata z pasażerką zostali przetransportowani do szpitali.
Jak informują funkcjonariusze, obaj kierujący byli trzeźwi. Stan poszkodowanych nie jest na tę chwilę znany.
Utrudnienia i objazdy
Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.
Do czasu zakończenia czynności droga krajowa nr 11 w tym miejscu pozostaje zablokowana.
Wyznaczono objazd przez miejscowości Nietuszkowo i Kamionka. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i wydłużonym czasem przejazdu.