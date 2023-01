​4 lutego w poznańskiej Auli Artis będzie można obejrzeć niezwykły spektakl - monodram "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego". W rolę Karskiego wciela się znakomity amerykański aktor David Strathairn.

„Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego”. Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza / Teatr Muzyczny Poznań / Materiały prasowe

Fundacja im. Jana Karskiego w Warszawie oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu zapraszają na monodram "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego".

Spektakl przedstawia losy emisariusza polskiego państwa podziemnego, Jana Karskiego i stawia pytania o kondycję człowieka, o naszą postawę wobec przejawów zła, niesprawiedliwości i krzywdy. Mobilizuje do brania odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, a jego przesłanie jest bardzo aktualne w kontekście wojny w Ukrainie.

W rolę Karskiego wciela się znakomity amerykański aktor David Strathairn nominowany do Oscara za film "Good Night and Good Luck" znany także m.in. z filmów "Lincoln" czy "Nomadland".

Współautorem i reżyserem spektaklu Derek Goldman, wielokrotnie nagradzany reżyser teatralny i dramaturg.

Spektakl będzie można zobaczyć w Poznaniu 4 lutego 2023 r. o godz. 19.00 w Auli Artis. Ze względu na fakt, że monodram jest po angielsku, dla widzów przygotowane zostaną napisy w języku polskim i ukraińskim.

"Remember this. The lesson of Jan Karski" był gorąco oklaskiwany w Londynie, Bilbao, Waszyngtonie, Chicago, Nowym Yorku i San Francisco. Dzięki staraniom Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i Jan Karski Educational Foundation, oprócz Poznania spektakl zostanie wystawiony także w Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Bilety w cenie od 30-80 złotych trafiły właśnie do sprzedaży.