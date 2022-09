Ważna informacja dla grzybiarzy z Wielkopolski. Nadleśnictwo Kalisz poinformowało o planowanych opryskach na terenie Leśnictwa Kazala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nadleśnictwo Kalisz informuje, że w związku z masowym występowaniem owada - barczatki sosnówki Dendrolimus pini (L.), powodującego znaczne ubytki aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych, planuje przeprowadzić w terminie od 15.09.2022 r. 30.09.2022 r. lotniczy zabieg ochronny w najbardziej zagrożonych drzewostanach - informuje nadleśnictwo.

Jak podano, do zabiegu zakwalifikowano drzewostany położone na terenie Leśnictwa Kazala - oddziały od 49 do 52, 60 cz., od 61 do 63.

Oprysk lotniczy zostanie wykonany na powierzchni 200 hektarów.

W czasie zabiegu ratowniczego obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych opryskami drzewostanów - informuje Nadleśnictwo Kalisz. Jak czytamy na stronie internetowej, w sezonie 2022 roku obowiązuje zakaz zbioru i spożywania runa leśnego.

Oto link do pola położenia pola zabiegowego i mapka: