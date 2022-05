Nieznany sprawca ukradł zabytkowy dzwon z dzwonnicy przy kościele w Chybach (Wielkopolskie). Proboszcz parafii w Baranowie o kradzieży poinformował policję i apeluje do złodziei o zwrot łupu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzwon kościoła filialnego baranowskiej parafii wykonany jest ze spiżu. Widnieją na nim wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Madonny z Dzieciątkiem. To dzieło poznańskiej pracowni C. Bresse z 1853 roku. Jego wymiary to 60 cm wysokości i 50 cm średnicy. Waży ok. 150 kg.

Jeśli ktoś, zwłaszcza z mieszkających w pobliżu parafian, zauważył w ostatnim czasie coś podejrzanego, proszę o kontakt. Teren kościelny był zamknięty, więc złodzieje musieli dostać się przez ogrodzenie - poinformował proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie ks. dr Krzysztof Frąszczak.

Kradzież dzwonu zauważono w minioną środę. W poniedziałek o zdarzeniu media poinformowało biuro prasowe poznańskiej kurii. Sprawę bada policja.

Proboszcz zaapelował do złodziei o zwrot dzwonu. Podkreślił, że przetrwał on "wojenne zawieruchy i czasy walki z Kościołem" i powinien nadal służyć wiernym.