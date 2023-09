Do wypadku z udziałem rowerzysty, który wtargnął na przejście do pieszych, doszło w miejscowości Lutogniew koło Krotoszyna. Samochodem kierowała minister zdrowia Katarzyna Sójka – informacje potwierdził rzecznik wielkopolskiej policji.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Tomasz Wojtasik / PAP

Do zdarzenia z udziałem rowerzysty doszło po godzinie 13:00 w miejscowości Lutogniew koło Krotoszyna. Samochodem kierowała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Jechała prywatnym autem.



Rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż "rowerzysta jechał ścieżką rowerową i w obrębie skrzyżowania zjechał z tej ścieżki na przejście dla pieszych i na tym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia". Dodał, że policjanci na miejscu dokonali m.in. oględzin i sporządzili notatki ze zdarzenia.



Borowiak pytany, czy na miejscu zostało przeprowadzone badanie trzeźwości kierowcy, i czy pani minister była trzeźwa powiedział: "to jest standardowe badanie, nie mamy żadnych uwag do tej kwestii".

Początkowo policja informowała, że 69-letni rowerzysta z lekkimi obrażeniami (zadrapania, potłuczenia) został profilaktycznie zabrany do szpitala, a zdarzenie miało być kwalifikowane jako kolizja.



Wieczorem Borowiak poinformował PAP, że rowerzysta - jak się okazało w szpitalu - ma obrażenia powyżej siedmiu dni. Kwalifikujemy więc tę sprawę jako wypadek - zaznaczył Borowiak.