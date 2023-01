Maszyna rolnicza wciągnęła nogę 70-letniego rolnika, mężczyzna doznał poważnego urazu – powiedziała oficer prasowa ostrzeszowskiej straży pożarnej str. Noemi Biel. 70-latek trafił do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do wypadku doszło dziś w południe w jednym z gospodarstw rolnych we wsi Myślniew (woj. wielkopolskie). Podczas pracy w gospodarstwie maszyna rolnicza wciągnęła nogę 70-latka, w wyniku czego doznał on otwartego złamania.

Służby ratunkowe wezwali sąsiedzi, którzy usłyszeli wołanie seniora o pomoc. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy udzielili pierwszej pomocy do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego - przekazała oficer.

Mężczyznę przetransportowano do szpitala.