Wraz z niedzielną korektą rozkładu jazdy kolei wrócą bezpośrednie połączenia na trasie Poznań - Wolsztyn (woj. wielkopolskie). Samorządowe Koleje Wielkopolskie uruchomią też dodatkowe pociągi między Poznaniem a Piłą, a Polregio między Szczecinem i Poznaniem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z zakończeniem przez PKP PLK zasadniczych prac modernizacyjnych na linii łączącej Poznań z Wolsztynem, na odcinku Drzymałowo-Wolsztyn, na odnowionym fragmencie trasy od niedzieli zostanie przywrócony ruch pociągów. W czasie remontu pasażerowie musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Wolsztynem.



Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) od niedzieli na zmodernizowanej linii uruchomiane będą: 14,5 pary pociągów w dni robocze, 11 par w soboty i 9,5 pary w niedziele. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że oznacza to o 1,5 pary pociągów więcej w dni robocze w porównaniu do wcześniejszego rozkładu jazdy.



Według zapewnień, w drugiej połowie roku, po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Drzymałowo-Wolsztyn, składy będą mogły jechać z prędkością do 120 km/h, a nie jak przed remontem do 80 km/h. UMWW podał, że wartość inwestycji wyniosła ponad 141 mln zł, a unijna dotacja przyznana przez samorząd regionu to ponad 88 mln zł.