Od niedzieli w całej Polsce zmieni się kolejowy rozkład jazdy. Na Pomorzu - jak zapowiedzieli przedstawiciele SKM i Polregio - zmiany w kursowaniu składów będą niewielkie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Dla pasażerów Szybkiej Kolei Miejskiej zmiany będą niewielkie" - tak o zmieniającym się w niedzielę rozkładzie jazdy na kolei w całej Polsce mówił PAP rzecznik PKP SKM Tomasz Złotoś.



Wskazał przy tym, że w dni powszednie kilka pociągów SKM w Trójmieście będzie miało zmienione godziny odjazdów w porównaniu do obecnego rozkładu, ale te zmiany "nie będą większe niż 3 minuty" - zapewnił.



Zaznaczył, że w większość weekendów nadal będą obowiązywały tymczasowe rozkłady jazdy. Częstotliwość kursowania naszych pociągów będzie dostosowana do harmonogramu prac na kilku przystankach modernizowanych przez spółkę PKP SKM w Trójmieście - tłumaczył.



Zaapelował do podróżnych, by przed podróżą sprawdzali godzinę odjazdu pociągu.

Dodatkowe połączenia i komunikacja zastępcza

Rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys podała, że na terenie województwa pomorskiego "nie ma większych zmian w rozkładzie jazdy pociągów".



W terminie od 22 kwietnia do 18 czerwca oraz 2 maja i 9 czerwca uruchomione zostaną dwie dodatkowe pary pociągów w relacji Gdynia Główna - Hel - Gdynia Główna.



Zaznaczyła, że nadal będzie obowiązywała komunikacja zastępcza na odcinkach Chojnice - Kościerzyna - Chojnice oraz Kwidzyn - Grudziądz - Kwidzyn.



Na odcinku Chojnice - Kościerzyna modernizowana jest linia kolejowa nr 211, natomiast na odcinku Kwidzyn - Grudziądz trwają prace na linii kolejowej nr 207.