W Wolsztynie (Wielkopolskie) trwa XXVII Parada Parowozów. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie jest jedną z najważniejszych imprez kolejowych w całej Europie.

Parady Parowozów organizowane są w Wolsztynie od 1991 roku i za każdym razem wydarzenie to przyciąga tysiące turystów oraz miłośników kolejnictwa ze wszystkich zakątków świata, a sam Wolsztyn zamienia się w "światową stolicę pary".



Jak wskazali organizatorzy, "Parada Parowozów jest jedną z niewielu okazji, by móc z bliska podziwiać te wspaniałe, potężne maszyny zarówno podczas paradnego przejazdu przez wolsztyńską stację, jak również w trakcie przygotowań technicznych, prezentujących codzienną obsługę lokomotyw parowych. Istnieje wtedy także możliwość gruntownego zwiedzania zaplecza wolsztyńskiej parowozowni oraz zapoznania się z jej pracą".



Początkowo organizatorzy informowali, że w tegorocznej Paradzie Parowozów weźmie udział 6 lokomotyw parowych z Polski i zagranicy: ENERGIE 507 z Luksemburga, TUBIZE z Belgii, 01 509 z Niemiec, 555.0153 z Czech - tzw. "Czeski Express" - polska lokomotywa Ty42-24 z Pyskowic oraz wolsztyński parowóz Pt47-65. Dodatkowo podczas Parady Parowozów zostanie zaprezentowana kolejowa Drezyna Warszawa M20 - pierwsza drezyna na bazie samochodu osobowego.



Później poinformowano jednak, że z przyczyn niezależnych od organizatorów, "lokomotywa Ty42-24 nie weźmie udziału w tegorocznej paradzie parowozów. Parowóz podczas jazd próbnych uległ awarii, a usterka wymaga dłuższego czasu naprawy".

Liczne atrakcje dla miłośników kolei i nie tylko

Wydarzeniu towarzyszyć będą także inne atrakcje dla miłośników kolei. Przez cały weekend na okolicznych stalowych szlakach odbywać się będą przejazdy składami RETRO, a w industrialnej przestrzeni hali napraw podziwiać będzie można wystawę fotografii "Parowozowe Impresje".



Po zapadnięciu zmroku odbędzie się także multimedialne widowisko "Światło, para, dźwięk", w którym, grające główną rolę parowozy, będzie można zobaczyć w niezwykłej odsłonie - w kolorowym świetle, kłębach dymu i pary i przy muzyce na żywo.



Atrakcje będą czekały na odwiedzających także w niedzielę.

Zmiany w zasadach zwiedzania

Organizatorzy poinformowali, że "ze względu na zaostrzone warunki bezpieczeństwa i ogrodzony teren, wstęp do Parowozowni w tym roku będzie biletowany". "Pozostała przestrzeń torowiska, gdzie można oglądać Paradę Parowozów, jak również dostęp do strefy promocyjnej i gastronomicznej pozostaje bezpłatny" - napisano.



Na Paradę Parowozów w Wolsztynie można dotrzeć nie tylko samochodem, ale też koleją. Dworzec w Wolsztynie znajduje się ok. 800 m (10 min. pieszo) od Parowozowni.



Pociągiem do Wolsztyna można dotrzeć bezpośrednio z Poznania, Leszna oraz Zbąszynka. Ponadto Koleje Wielkopolskie uruchamiają dwa dodatkowe połączenia: z Poznania do Wolsztyna oraz z Wolsztyna do Poznania po widowisku "Światło, para, dźwięk".