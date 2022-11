W miejscowości Psarskie pod Śremem w Wielkopolsce stanęła mała wioska z dwoma prawdziwymi reniferami. Wybraliśmy się na miejsce, by zobaczyć, co czeka na odwiedzających.

Wioska reniferów i świąteczny nastrój / Beniamin Piłat / RMF24

Wioska Rudolfa, bo tak nazywa się mała zagroda, stanęła na terenie lokalnego przedszkola w miejscowości Psarskie pod Śremem. Znajdują się tam dwa renifery, do których już teraz przyjeżdżają wycieczki z całej Wielkopolski.

Mamy wycieczki z całego województwa, ale zapraszamy też na indywidualne odwiedziny - mówi Jakub Tylman, pomysłodawca Wioski Rudolfa. W dwa grudniowe weekendy: 10-11 i 17-18 grudnia będzie można przyjechać i zrobić sobie zdjęcia z reniferami.

Renifery to para, która w najbliższym czasie może doczekać się potomstwa. Opiekunowie zauważyli, że renifer nadal zachowują się tak jak w okresie godowym, czyli nie dopuszcza obcych do swojej partnerki. To oznacza, że mogą spodziewać się potomstwa. W najbliższym czasie mają to potwierdzić badania.

CO ZNAJDUJE SIĘ W WIOSCE RUDOLFA?

Wioska Rudolfa usytuowana jest na terenie miejscowego przedszkola. Oprócz zagrody z reniferami są tam też sanie św. Mikołaja, skrzynka na listy świąteczne oraz chatka z piernika i ciasteczkowe ludziki.

Wioskę można odwiedzić w dwa weekendy grudnia. W pozostałe dni przyjeżdżają do niej grupy zorganizowane ze szkół i przedszkoli.

Już teraz odwiedza nas bardzo dużo dzieci z całego województwa, a przecież nie ma jeszcze grudnia. Jesteśmy ciekawi, co będzie w kolejnych tygodniach - mówi w rozmowie z RMF FM Jakub Tylman.

Renifery znajdujące się w Wiosce Rudolfa nie mają imion, choć na samca już zaczęto mówić:Rudolf. W końcu to wioska Rudolfa - dodaje Tylman. Dziewczyna nie ma imienia, czekamy na propozycje - zaznacza pomysłodawca zagrody.