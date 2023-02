​Ruszył nabór na kolejną edycję Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Chętni mogą wysłać zgłoszenia do 5 marca. Staże będą realizowane od kwietnia do końca lipca. Na chętnych czekają 92 miejsca.

Urząd Miasta w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak poinformował poznański magistrat, program skierowany jest do studentek i studentów jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych.

Kandydatki i kandydaci ubiegający się o staż powinni studiować kierunek odpowiadający profilowi danego biura lub wydziału. O ich kompetencjach i zadaniach można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

"Obecnie Program Staży Studenckich ma formułę 4-miesięcznej pełnopłatnej edycji. Na osoby, które się zakwalifikują, czeka wynagrodzenie w wysokości 5 514 zł brutto (za cały okres stażu). Formalności ograniczono do niezbędnych" - podał magistrat.

Aby zgłosić się na staż, należy wypełnić online formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie: https://www.poznan.pl/mim/staz/. Tam też można znaleźć więcej informacji o programie. Wnioski będą przyjmowane do 5 marca. W formularzu można aplikować do maksymalnie 5 miejsc. Staże będą realizowane od kwietnia do końca lipca.

"Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami - odrębnie do każdego wydziału, biura i jednostki - zaplanowano na marzec. Zostaną one przeprowadzone zdalnie; za pośrednictwem platformy Zoom" - podano.

Autorski Program Staży Studenckich Urząd Miasta Poznania realizuje od 2003 roku.

Na 65 dotychczasowych edycji wpłynęło ponad 36 tysięcy zgłoszeń. Na staż przyjęto prawie 4,7 tys. studentów i studentek.