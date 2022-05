Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach, które spodziewane są w nocy z wtorku na środę na północy regionu. Alert dotyczy powiatu pilskiego i złotowskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy, od północy do godz. 7:00 w środę prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 procent.

Ostrzeżenie IMGW-PIB pierwszego stopnia o przymrozkach dotyczy terenów powiatu pilskiego i złotowskiego.