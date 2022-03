Do kradzieży szyn oraz infrastruktury torowej doszło na linii kolejowej nr 371 z Wolsztyna w kierunku Krzyża Rudno (Wielkopolska). Dokładnie chodzi o 400-metrowy nieczynny już odcinek na szlaku Świętno-Rudno - podaje Głos Wielkopolski.

Jak wynika z informacji członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, którzy opiekują się linią kolejową nr 371, od 10 lat nie spotkali się z czymś takim. Ujawniona we wtorek kradzież zaskoczyła nas. W ostatnich latach zdarzały się co prawda drobne kradzieże na samym końcu linii, przy granicy ze ścieżką rowerową, ale były one punktowe i niewielkie. Tym razem mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą - powiedział wiceprezes TPWP Tomasz Drzewiecki.

Towarzystwo rozpoczęło w ubiegłym roku prace związane z odbudową toru po gigantycznej kradzieży sprzed 10 lat. Dzięki zaangażowaniu członków i sympatyków stowarzyszenia w 2021 roku udało się odtworzyć 150 metrów toru. Obecnie kontynuowane są prace mające na celu oczyszczenie ponad 1100 podkładów i przygotowanie ich do montażu 780 metrów szyn. Celem jest przywrócenie przejezdności na odcinku kolejowym do Świętna.