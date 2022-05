Samochód osobowy zderzył się z cysterną. 64-letni kierowca z Konina zmarł po przewiezieniu do kaliskiego szpitala - poinformował kom. Witold Woźniak z biura prasowego kaliskiej policji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek o godz. 14 na drodze krajowej 25 na wlocie do Kalisza od strony Nowych Skalmierzyc.



Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący samochodem marki volkswagen passat 64-letni mężczyzna z Konina zjechał na przeciwległy pas drogowy i czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym marki scania typu cysterna - powiedział komisarz.



Cysterną kierował 47-latek z powiatu pleszewskiego. Badanie wykazało, że był trzeźwy - dodał.



64-latek trafił do kaliskiego szpitala z poważnymi obrażeniami, gdzie zmarł.



Droga krajowa 25 na odcinku Kalisz - Ociąż będzie zablokowana przez kilka godzin. Kierowcy będą kierowani objazdem przez Nowe Skalmierzyce.